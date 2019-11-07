Есть виды, занесенные в Красную книгу Украины: На Донетчине создали 4 новых заказника (Фото)

В Бахмутском районе (Донецкая обл.) с целью сохранения ценных и типичных природных комплексов объявлены новые заказники. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба департамента экологии и природных ресурсов Донецкой областной государственной администрации.

Так, общая площадь 4 новых заказников составляет 257,17 га. Это ландшафтный заказник местного значения «Балка Шелковая», созданный (объявленный) на территории Северского городского совета, и ботанические заказники местного значения «Везуевая гора», «Змеиный яр», «Степь Северная Донецкая», созданные (объявленные) на территории Соледарского городского совета (Бахмутский р-н).

Как сообщается, эти природные территории покрыты естественной древесно-кустарниковой, луговой и степной растительностью. На склонах балок растут терновник, акация белая и карагана кустарниковая. Встречаются виды растений, охраняемые на областном уровне: миндаль низкий и ясменник сероплодный, и виды, занесенные в Красную книгу Украины – ковыль волосовидный и Лессинга, володушка серповидная, петушки солончаковые, грудница шерстистая. Из птиц отмечены черный коршун, канюк степной, змееяд, филин, сизоворонка – виды, занесенные в Красную книгу Украины.

По данным департамента, на 1 ноября площадь природно-заповедного фонда Донецкой области составляет 98405,45 га.

Как сообщалось ранее, в Добропольском районе (Донецкая обл.) будут созданы два ландшафтных заказника местного значения – «Горицвет» и «Добропольский».

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