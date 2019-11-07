НВФ обстреляли Крымское и Водяное: Ранен украинский военный

На Донбассе с начала суток, 7 ноября, незаконные вооруженные формирования Российско-оккупационные войска с начала суток совершили два обстрела – в районе Крымского (Луганская обл.) и Водяного (Донецкая обл.). Один украинский военный получил ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

«С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрела», – отметил Праута.

По его словам, на Луганском направлении из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра НВФ в течение получаса вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил в районе Крымского. На Донецком направлении длительное время обстреливали позиции украинских войск у Водяного из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Праута добавил, что оба обстрела начались около 5:00 утра.

«По имеющейся информации, в эти сутки одного военнослужащего из состава Объединенных сил с ранением доставили в военный мобильный госпиталь», – сказал Максим Праута.

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