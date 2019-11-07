В районе КПВВ «Станица Луганская» продолжается сварка металлоконструкций моста (Фото)

В районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) сегодня, 7 ноября, продолжаются работы по восстановлению разрушенного моста. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Так, работники ООО «Укртрансмост» продолжили сварочные работы по соединению металлоконструкций моста. Также в течение дня проводилась резка металлоконструкций разрушенной части моста для вывоза.
«Для дальнейшей антикоррозийной обработки, проводится пескоструйная обработка металлических конструкций моста», – говорится в сообщении.
Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.
Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- Работы по восстановлению моста у Станицы Луганской продолжаются (Фото)
- Вблизи КПВВ «Станица Луганская» завершена укладка металлоконструкций моста (Фото)
- На КПВВ «Станица Луганская» появились новые информационные стенды (Фото)
- Представители Финляндии проинспектировали участок разведения у Станицы Луганской (Фото)
- Восстановление моста у КПВВ «Станица Луганская»: Ведется сварка конструкций одной из опор (Фото)
- Восстановление моста у Станицы Луганской продвигается быстро, – ЛугОВГА (Фото)
- В штабе ООС рассказали, что происходит с мостом у Станицы Луганской (Фото)
- Подготовительные работы по восстановлению моста у Станицы Луганской завершены, – СЦКК (Фото)
Комментарии