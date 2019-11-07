Золотое и Петровское: Послы Германии, Франции, США и Великобритании посетили Донбасс

Послы Германии, Франции, США и Великобритании в Украине сегодня, 7 ноября, посетили зону разведения сил и средств в Донецкой и Луганской областях. Как сообщают «Донецкие новости», в ходе брифинга в Золотом-4 (Луганская обл.) они поделились своими впечатлениями.

Международную делегацию сопровождали члены украинского правительства, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак и помощник президента Украины Андрей Ермак. «Сегодня мы приехали с нашими партнерами, друзьями – послами Германии, Франции, США, Великобритании. Они сегодня лично увидели, как Украина выполняет договоренности, и как это происходит», – заявил Ермак.

Своими впечатлениями от визита на Донбасс поделилась посол Германии в Украине Анка Фельдгузен: «Я думаю, мы сегодня все видели, какие усилия прикладываются для этого разведения. Мы все очень надеемся, что завтра и в Петровском будет разведение. Важно говорить с людьми, как они себя чувствуют тут – после разведения. Лично я надеюсь, что это будет началом дальнейших разведений, что это не конец разведения».

В свою очередь поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор отметил, что был рад увидеть собственными глазами, как проходит подготовка к разведению сил и средств в Петровском (Донецкая обл.), а также посмотреть, какая обстановка после разведения сил в Золотом-4.

«Украина действительно выполнила свои обязательства и свою часть договора, чтобы уже на встрече с Россией повлиять на них, чтобы они выполнили свою часть. И это разведение – часть подготовки к будущему саммиту в Нормандском формате», – заявил Тейлор.

«Очень важным для меня является то, чтобы после того, как ВСУ покинут эту зону, сюда обязательно зашли полицейские и Нацгвардия Украины. Эти подразделения будут действительно эффективными в обеспечении безопасности в Золотом», – добавил он.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен также подчеркнул важность разведения войск на трех пилотных участках в рамках подготовки к встрече в Нормандском формате. «Президент Макрон делает все возможное, чтобы этот саммит состоялся, я думаю, скорее всего, в Париже. Мы также будем обсуждать этот вопрос с президентом Зеленским. Для меня было очень важно побывать здесь сегодня, чтобы понимать, как на самом деле все происходит», – сказал он.

«Также было важно услышать от жителей Золотого их требования мира. Этот конфликт продолжается уже слишком долго. Пришло время для мира и для мирных переговоров», – добавил де Понсен.

Со своими коллегами о важности визита на Донбасс согласилась и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Она отметила, что британское правительство помогало Донбассу с самого начала вооруженного конфликта и продолжит оказывать поддержку местному населению: «Очень важно быть сегодня здесь, чтобы понять, сколько именно и какую именно помощь в дальнейшем предоставить».

До посещения Золотого помощник президента Украины Андрей Ермак, представители украинского правительства и послы иностранных государств посетили украинские позиции в районе населенного пункта Богдановка, где должен состояться очередной этап разведения сил и средств.

Как сообщалось ранее, украинская сторона готова начать разведение сил и средств на участке № 3 в районе сел Петровское и Богдановка в пятницу, 8 ноября. В «ДНР» заявили, что готовы к этому 9 ноября.

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