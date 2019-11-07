Катастрофа МН17: Цемах готов давать показания следователям Нидерландов

Владимир Цемах, подозреваемый в уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом и освобожденный в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами, готов дать показания следователям из Нидерландов. Об этом сообщил российский адвокат Цемаха Анатолий Кучерена, передает российское агентство «Интерфакс».

По словам адвоката, Цемах готов давать показания «в случае обеспечения его прав». «Конечно, допрос может проходить только у него на родине, в Донбассе», – отметил Кучерена.

Адвокат добавил, что он намерен доказать невиновность и защитить свое доброе имя и репутацию.

При этом, по словам Кучерена, Цемах оказался в тупиковой ситуации, поскольку он был объявлен в розыск и в России, и в Нидерландах, и на Украине, из-за чего не может выехать на российскую территорию.

Как сообщалось ранее, Нидерланды направили запрос об аресте Цемаха в Российскую Федерацию.

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Владимира Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Напомним, 5 сентября, Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство и был передан России. Затем он уехал на неподконтрольную украинскому правительству часть Донбасса. Нидерланды просили Украину не выдавать Цемаха России.

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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