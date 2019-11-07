В прифронтовой Попасной капитально ремонтируют дорогу (Фото)

В прифронтовой Попасной (Луганская обл.) продолжается капитальный ремонт дороги. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Сейчас ведутся работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Некрасова.

Автором проекта стал Попаснянский городской совет. Стоимость составила около 1 млн 200 тыс. грн. «Основная часть денег, а именно 1 млн грн – средства районного бюджета, остальное профинансировали из городского бюджета», – говорится в сообщении.

Так, уже завершены работы по фрезерованию старого асфальта и начата укладка нового покрытия. Согласно проекту, запланировано отремонтировать дорогу до железнодорожного переезда.

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