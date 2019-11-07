В прифронтовой Попасной капитально ремонтируют дорогу (Фото)

В прифронтовой Попасной (Луганская обл.) продолжается капитальный ремонт дороги. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Сейчас ведутся работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Некрасова.
Автором проекта стал Попаснянский городской совет. Стоимость составила около 1 млн 200 тыс. грн. «Основная часть денег, а именно 1 млн грн – средства районного бюджета, остальное профинансировали из городского бюджета», – говорится в сообщении.
Так, уже завершены работы по фрезерованию старого асфальта и начата укладка нового покрытия. Согласно проекту, запланировано отремонтировать дорогу до железнодорожного переезда.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- Восстановление дорог Донбасса: Стало известно, сколько денег выделят в 2020 году
- На Луганщине ремонтируют трассу, ведущую в Харьковскую область (Фото)
- Луганщина: На дорогах государственного значения дорожники проводят разметку
- На Луганщине капитально ремонтируют участок дороги национального значения (Фото)
- Луганщина: Перед въездом в Сватово отремонтировали дорогу (Фото)
- Со 100-летней гарантией: На Луганщине восстанавливают Сватовский мост (Фото)
Комментарии