Патрульные проводят профилактическую отработку в Славянске

В Славянске патрульные полицейские проводят профилактическую отработку с 6 по 10 ноября. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Краматорска и Славянска.

«Все участники дорожного движения имеют право на безопасное передвижение. Но каждый водитель, пешеход, велосипедист или лицо с инвалидностью должны помнить, что от его движения на дороге зависит не только его собственная жизнь и здоровье, но и спокойствие окружающих. Мы, патрульные полицейские, хотим, чтобы все граждане безопасно передвигались по дороге, поэтому не останавливаем работу, а наоборот – усиливаем», – говорится в сообщении.

Так, в указанный период в городе и за его пределами сотрудники батальона вместе с группами реагирования патрульной полиции проводят профилактическую работу и пресекают правонарушения Правил дорожного движения (ПДД).

В профилактической отработке участвуют 3 экипажа батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

За первый день отработки патрульные полицейские привлекли к ответственности 31 нарушителя ПДД, проверили 88 человек и 85 автомобилей.

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