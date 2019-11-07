МинВОТ не обеспечил социальную реабилитацию освобожденных из плена «Л-ДНР» или РФ, – Счетная палата

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины выполнило ряд мер по защите и обеспечению прав и интересов лиц, незаконно лишенных личной свободы на неподконтрольных территориях Украины или территории РФ в связи с общественной или политической деятельностью, но не обеспечивает их социальную реабилитацию. Об этом говорится в результатах аудита эффективности использования направленных на это средств госбюджета, выделенных МинВОТ в 2018 года и I полугодии 2019 года, сообщает сегодня, 7 ноября, пресс-служба Счетной палаты.

По данным Счетной палаты, МинВОТ использовало менее трети средств в 2018 году и менее 1% в I полугодии 2019 года по бюджетной программе для проведения мероприятий по защите и обеспечению прав лиц, незаконно лишенных личной свободы.

В Счетной палате считают, что это вызвано необоснованным планированием МинВОТ расходов по данной бюджетной программе и неэффективным управлением бюджетными средствами.

Так, Министерство не рассмотрело ходатайства о назначении государственных стипендий, поданные МИД Украины и Объединением родственников политзаключенных Кремля (58 и 38 претендентов соответственно), что ограничило право этих лиц на получение стипендии.

«Вместе с тем институция в 2018-м и в этом году не обеспечила осуществление мероприятий по социальной реабилитации лиц, лишенных личной свободы в связи с общественной или политической деятельностью, и деоккупационных мероприятий. Это произошло из-за промедления областными государственными администрациями с созданием комиссий по социальной реабилитации пострадавших, несвоевременное утверждение плана деоккупационных мероприятий – только в августе 2019 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации СП, в 2018 году Министерство выплатило 77 лицам, незаконно лишенным личной свободы, 7,7 млн грн для оказания профессиональной юридической помощи, 71 человеку, незаконно лишенному личной свободы на неподконтрольной территории Украины и освобожденному 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года – 7,1 млн грн одноразовой денежной помощи.

Также, выплачено 2,4 млн грн одноразовой денежной помощи 24 морякам, которые были незаконно задержаны в результате акта вооруженной агрессии со стороны РФ в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Кроме того, в I полугодии 2019 года 5 человек получили государственные стипендии имени Левка Лукьяненко на общую сумму почти 30 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что МинВОТ не обеспечил эффективного управления средствами гранта Международного банка реконструкции и развития (МБРР), и не завершило вовремя реализацию 10 пилотных субпроектов в пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе громадах.

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