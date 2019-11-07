Разведение сил в Петровском начнется 8 ноября, – Хомчак

Послы Германии, Франции, США и Великобритании в Украине убедились, что украинская сторона готова к разведению сил и средств в районе Богдановки и Петровского (Донецкая обл.). Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 7 ноября, в ходе брифинга в Золотом-4 (Луганская обл.) заявил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

«Сегодня мы с уважаемыми послами были и в районе неподконтрольного нам Петровского. Что касается режима тишины, сегодня сделаны все заявления, проходит верификация, и с завтрашнего дня мы готовы дальше выполнять те требования, которые есть относительно разведения. Соответственно, все это будет зеркально», – сказал он.

«Завтра в 12:00 будут заявления руководителей, которые за это отвечают, относительно начала этих мероприятий», – добавил Хомчак.

Как сообщалось ранее, украинская сторона готова начать разведение сил и средств на участке № 3 в районе сел Петровское и Богдановка в пятницу, 8 ноября. В «ДНР» заявили, что готовы к этому 9 ноября.

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