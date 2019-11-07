«Доступное жилье» и ипотека для ВПЛ и участников АТО/ООС: В Госбюджет-2019 внесли изменения

Изменениями в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» увеличен на 300 млн грн объем финансирования по программе «Доступное жилье» и предусмотрено дополнительно 200 млн грн на финансирование новой бюджетной программы, направляемой на предоставление долгосрочных ипотечных кредитов на приобретение жилья внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), участникам антитеррористической операции и/или участникам проведения операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины.
Так, размер государственной поддержки по программе «Доступное жилье» составляет:
- 30% для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- 50% для участников АТО и/или ООС и ВПЛ.
Соответствующий механизм предоставления государственной поддержки по программе «Доступное жилье» утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 10.10.2018 № 819.
Расходы по новой бюджетной программе в объеме 200 млн грн будут направлены на предоставление льготного долгосрочного государственного кредита переселенцам, участникам АТО/ООС на приобретение жилья в равных частях: 100 млн грн для кредитования ВПЛ и 100 млн грн для участников АТО и/или ООС). «Кредит будет предоставляться на срок до 20 лет, процентная ставка составит 3% годовых», – говорится в сообщении.
Напомним, представители украинского правительства и парламента договорились вместе работать над Государственной целевой программой по обеспечению жильем ветеранов и ВПЛ.
Как сообщалось ранее, в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» по состоянию на 1 сентября находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- В Украине расширили господдержку программы «Доступное жилье»: Разъяснение юристов
- Доступное жилье: Стало известно о важных изменениях в программе (Документ)
- Жилье для переселенцев: Юрист проанализировала госпрограммы и инициативы в Украине
- Жилищные программы в Украине: Сколько в 2019 году воспользовалось переселенцев и участников АТО/ООС
- В Украине разработают целевую госпрограмму по обеспечению жильем ветеранов и переселенцев
- Личный опыт в Киеве: Как переселенцу удалось купить квартиру в кредит
- Программа из трех блоков: Мэр Мариуполя рассказал об обеспечении жильем переселенцев
- МинВВОТ работает над программами по обеспечению жильем ветеранов и переселенцев
- Условия проживания переселенцев в Украине не соответствуют нормам, обязательным для стран Европы, – эксперт
Комментарии