«Доступное жилье» и ипотека для ВПЛ и участников АТО/ООС: В Госбюджет-2019 внесли изменения

Изменениями в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» увеличен на 300 млн грн объем финансирования по программе «Доступное жилье» и предусмотрено дополнительно 200 млн грн на финансирование новой бюджетной программы, направляемой на предоставление долгосрочных ипотечных кредитов на приобретение жилья внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), участникам антитеррористической операции и/или участникам проведения операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины.

Так, размер государственной поддержки по программе «Доступное жилье» составляет:

30% для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

50% для участников АТО и/или ООС и ВПЛ.

Соответствующий механизм предоставления государственной поддержки по программе «Доступное жилье» утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 10.10.2018 № 819.

Расходы по новой бюджетной программе в объеме 200 млн грн будут направлены на предоставление льготного долгосрочного государственного кредита переселенцам, участникам АТО/ООС на приобретение жилья в равных частях: 100 млн грн для кредитования ВПЛ и 100 млн грн для участников АТО и/или ООС). «Кредит будет предоставляться на срок до 20 лет, процентная ставка составит 3% годовых», – говорится в сообщении.

Напомним, представители украинского правительства и парламента договорились вместе работать над Государственной целевой программой по обеспечению жильем ветеранов и ВПЛ.

Как сообщалось ранее, в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» по состоянию на 1 сентября находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.

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