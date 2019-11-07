Хомчак пояснил, как контролируют участки разведения сил на Донбассе

Украинские правоохранители, СЦКК и СММ ОБСЕ полностью контролируют оперативную обстановку на всех участках разведения сил и средств на Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 7 ноября, в ходе брифинга в Золотом-4 (Луганская обл.) заявил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.
«ОБСЕ контролирует участки разведения. У ОБСЕ есть свои установленные камеры на этих участках, которые они контролируют 24 часа в сутки. У них есть свои беспилотные летательные аппараты. Кроме того, эти участки контролируются Совместным центром координации и контроля круглосуточно», – сказал он.
По его словам, и в Золотом, и в Петровском офицеры СЦКК находятся круглосуточно и следят за обстановкой. «Кроме того, на всех участках разведения дополнительно установлены камеры, которые круглосуточно передают информацию куда следует для соответствующего реагирования», – отметил Хомчак.
«Также на всех участках, как и здесь в Золотом, везде работает Национальная полиция, которая полностью поддерживает правопорядок и полностью выполняет свои обязанности», – добавил начальник Генштаба ВСУ.
Как сообщалось ранее, украинская сторона готова начать разведение сил и средств на участке № 3 в районе сел Петровское и Богдановка в пятницу, 8 ноября. Эту информацию подтвердил и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак. В «ДНР» заявили, что готовы к этому с 9 ноября.
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