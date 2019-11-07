Подготовка к зиме: Шахтеры ДТЭК добыли более 18 млн тонн угля

18,5 млн тонн угля добыли шахтеры «ДТЭК Энерго» с начала года. Это топливо обеспечит стабильную работу тепловых электростанций компании и всей энергосистемы в осенне-зимний период, передает пресс-служка компании.

«Украинский уголь – приоритет для Украины и для ДТЭК. Ведь собственное топливо является гарантом энергетической безопасности государства. На данный момент на складах наших теплоэлектростанций накопили больше 1 млн тонн угля. Этого топлива достаточно для стабильной работы предприятий на протяжении самых холодных месяцев отопительного периода. ДТЭК и в дальнейшем будет прикладывать максимум усилий, чтобы страна успешно перезимовала – без отключений света и тепла», – отметил генеральный директор «ДТЭК Энерго» Дмитрий Сахарук.

В пресс-службе сообщили, что до конца года горняки ДТЭК планируют добыть еще порядка 4,5 млн тонн угля.

Кроме того, в этом году компания законтрактовала 388 тыс. тонн угля газовой марки из Колумбии. Украинского топлива на полноценную работу ТЭС не хватило бы из-за плановых ремонтов блоков АЭС и снижения отпуска ГЭС. Потому тепловая генерация должна отпустить больше электроэнергии, чем планировалось и для этого понадобилось больше угля.

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