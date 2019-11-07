КПВВ на Донбассе фактически вне закона, – правозащитница

Правовой статус контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе остается неопределенным – они фактически вне закона. Об этом сообщила руководитель проекта «Адвокация, защита и правовая помощь внутренне перемещенным лицам» Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») Мария Алексеенко, сегодня, 7 ноября, передает пресс-служба организации.

Так, на днях Донецкую и Луганскую области посетила гуманитарная миссия, в которую вошли представители ООН, гуманитарных неправительственных организаций, посольств Австралии, Индонезии, Малайзии, Финляндии, и представители Швейцарии, Польши, Франции, Эстонии и Великобритании.

Во время посещения миссией Луганской области состоялась встреча делегатов с председателем Луганской областной военно-гражданской администрации Сергеем Гайдаем. «Ее участники говорили и о перспективах развития области, и о достижениях, которые уже существуют на сегодня, и о проблемах, которых в регионе много. Не обошли и наболевшие вопросы: в частности, о проблеме правового статуса КПВВ», – говорится в сообщении.

По словам Марии Алексеенко, результаты мониторинга мониторами БФ «Право на защиту» ситуации на КПВВ последнее время демонстрируют наличие положительных изменений. Так, после реконструкции этих пунктов люди тратят гораздо меньше времени на их пересечение, запуск социального автобуса до моста на Станице Луганской облегчил передвижение. «Но мы также понимаем, что статус КПВВ остается неопределенным – они фактически вне закона. Также пока не совсем понятно, каким образом будет решаться вопрос их финансирования – в частности, КПВВ "Станица Луганская". Мы считаем, что область не должна оставаться один на один с решением вопроса национального значения. Есть ли у вас видение того, из каких источников в дальнейшем будет происходить это финансирование?», – сказала Алексеенко.

По информации Фонда, в ответ глава области отметил, что о проблеме законодательного неурегулирования вопроса КПВВ он знал еще до начала своей работы на этом посту. «Этот вопрос решается рабочей группой при Офисе президента – и в ближайшее время должно поступить предложение от них по его урегулированию. Также мы понимаем, что Станица не должна оставаться единственным действующим КПВВ в области – надеемся, что в ближайшее время будет открыт КПВВ в Золотом. Это должно существенно разгрузить Станицу», – сообщил Гайдай.

По словам председателя ЛугОВГА, он ожидает, что на необходимые дорожные работы на Золотом из бюджета будет выделено 1 млрд грн.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма Дмитрий Лубинец заявил, что КПВВ «Станица Луганская» не имеет юридического статуса и не определен его балансодержатель. Данный факт неопределенности влечет за собой ряд задач и проблем.

Как сообщалось ранее, в течение октября линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1 млн 233 тыс. 600 человек. Из них через КПВВ в Донецкой области – 903 тыс. 600 человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 330 тыс. человек.

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