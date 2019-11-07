Коломойский использует государственное «Центрэнерго» в своих интересах, – эксперт

Бизнесмен Игорь Коломойский зарабатывает на государственной компании «Центрэнерго», в результате чего государству уже нанесены 1,5 млрд грн убытков. Однако правоохранительные органы не реагируют эти на злоупотребления. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире телеканала «112. Украина», передают «Українськи новини».

«Компания "Центрэнерго", к сожалению, попала под определенное влияние окружения Игоря Коломойского. На "Центрэнерго "усилились эти позиции. Коломойский откровенно высказывал симпатию к руководству предприятия "Центрэнерго", которое изменилось – к господину Потапенко, к господину Беляеву. И, собственно, неожиданно с июня, когда произошли изменения [в руководстве], "Центрэнерго" начало поставки для ферросплавных заводов (Запорожский завод – в первую очередь, Никопольский) электроэнергии по более низкой цене, чем та, по которой они вырабатывают электроэнергию. То есть, они фактически работали себе в убыток», – рассказал Корольчук.

По его информации, «Центрэнерго» продает электроэнергию предприятиям Коломойского по заниженным ценам – 1,10-1,30 грн кВт/ч, при этом согласно установленных НКРЭКУ норм, данное госпредприятие может продавать по 1,64 кВт/ч. В результате «Центрэнерго» стало убыточным.

«1,5 млрд грн убытков. Сначала ожидали, что будет до 1 млрд грн. Цифра получилась намного больше. Грубо говоря, стоимость 1 киловатт-часа электроэнергии была 1,64 грн с НДС (это так называемый прайс-кэп, который установила НКРЭКУ) и цена, которую платили все промышленные потребители. "Центрэнерго" же продавало электроэнергию по цене в разные периоды от 1,10 до 1,30 грн, практически на 30% меньше», – пояснил Корольчук.

Эксперт обратил внимание, что несмотря на имеющиеся злоупотребления на госпредприятии, на это не реагируют правоохранительные органы.

«В случае "Центрэнерго" – это конкретное измерение, то есть, есть убытки предприятия. Это государственное предприятие, управляет им Фонд госимущества. Фонд госимущества меняет также руководство. И, в принципе, любой правоохранительный орган (ГПУ, МВД, СБУ, НАБУ, ГБР) мог бы заинтересоваться этим вопросом совершенно логично. У них есть также право принимать информацию из СМИ и проверять ее. Потому что здесь нанесен ущерб непосредственно», – сказал Корольчук.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания «Центрэнерго» подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой «Нефть Форс», основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват». Причем «Центрэнерго» закупает уголь по 2 500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле «Роттердам +», которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт/ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, при этом себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт/ч. Зато САП и НАБУ продолжают преследование по делу формулы «Роттердам +», несмотря на то, что есть 2 решения суда и по меньшей мере 3 независимые экспертизы, подтверждающие законность и экономическую обоснованность формулы.

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