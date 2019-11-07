Субсидии и льготы: Кому в 2020 году придется платить больше

С 1 мая 2020 года семьи с большим уровнем дохода будут платить за коммунальные услуги больше из-за изменения размера обязательного платежа. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявил замминистра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

«На сегодняшний день базовое соотношение предусматривает, что семьи, у которых доходы 2 прожиточных минимума, платят 15%. Но за счет того, что система субсидий сосредоточена в основной своей массе на категории, которые имеют доход меньше, чем 2 прожиточных минимума, реально в прошлый отопительный период уплата среднего процента от дохода составила 9,8%. Далеко не 15%», – сказал он.

«Учитывая такую ситуацию и то, что мы предусматриваем необходимость поддержки именно более незащищенных слоев населения, было предусмотрено, что с мая следующего года – не в этом отопительном сезоне – будет изменен процент в соответствующей формуле. Это совсем не означает, что все будут платить на 5% меньше», – продолжил Музыченко.

По его словам, формула начисления льгот и субсидий построена таким образом, что домохозяйства, у которых меньше этот процент, будут и меньше доначисления.

«Допустим, если раньше пенсионер, проживая в квартире, платил до этого при пенсии в 2 тыс. грн платил [за коммунальные услуги] около 8-9%, то после 1 мая он будет платить 10% от своего дохода», – пояснил замминистра соцполитики.

«Те же домохозяйства, у которых больший доход, скажем, 6-8 тыс. грн на человека, увеличение процента будет соответственно выше. Если раньше этот процент составлял 15%, то с 1 мая они будут платить 20%», – добавил чиновник.

Напомним, квитанции на оплату коммунальных услуг будут приходить без учета льгот и субсидий, которые получить можно будет с помощью двух механизмов. При этом по новой системе льготы и субсидии на коммунальные платежи по умолчанию начисляются в безналичной форме.

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