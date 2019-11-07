Воевал за «ДНР»: На Донетчине суд приговорил к 8 годам тюрьмы гражданина РФ

Верховный суд Украины поддержал позицию прокуратуры Донецкой области и оставил в силе приговор Донецкого апелляционного суда, которым 49-летнего гражданина Российской Федерации приговорили к 8 годам тюрьмы за активное участие в боевых действиях на стороне «ДНР» против Вооруженных сил Украины. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как установил суд, в январе 2018 года уроженец Белгородской области России приехал из Ростов-на-Дону (РФ) в неподконтрольный украинским властям Донецк, где был зачислен в состав «2-го мотострелкового батальона 1-го Армейского корпуса министерства обороны "ДНР"» на «должность» водителя-механика.

«Будучи обеспеченным военной формой со знаками отличия "ДНР", вооруженный автоматом Калашникова и патронами к нему, мужчина принимал непосредственное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины в районе с. Пески Ясиноватского района Донецкой области», – говорится в сообщении.

Вооруженного участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) украинские военнослужащие задержали 4 марта 2018 года в Покровского районе, вблизи села Новый Труд.

По данным прокуратуры, за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 УК Украины, то есть за участие в террористической организации и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами, Красноармейский районный суд приговорил мужчину к 4 годам заключения, с чем категорически не согласилась прокуратура и подала апелляционную жалобу, которую апелляционный суд удовлетворил. Правонарушителю назначено наказание в виде 8 лет за решеткой.

Жалоба стороны защиты на приговор кассационной инстанцией оставлена без удовлетворения. Отмечается, что постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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