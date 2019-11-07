Нашел в лесополосе: У жителя Донетчины изъяли почти полсотни патронов

В Донецкой области полицейские изъяли у 50-летнего жителя Славянского района почти полсотни патронов. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области.

Так, 50-летний мужчина нашел боеприпасы в лесополосе летом 2017 года. Вместо того, чтобы сообщить полицейским о своей находке, он спрятал патроны дома.

Изъятое направлено на экспертизу.

Полицейские в очередной раз призывают жителей не игнорировать требования закона, не подвергать опасности себя и окружающих. Если вам известны факты нелегального хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, – сообщайте на 102.

Кроме того, правоохранители напоминают, что добровольное разоружение дает возможность быть освобожденным от уголовной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

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