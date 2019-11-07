Журналист обнародовал переписку Геруса с министром энергетики по поводу закупки электроэнергии из РФ (Видео)

Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус обсуждал с министром энергетики Алексеем Оржелем закупку 2000 МВт электроэнергии у России. Видео телефонной переписки депутата с министром во время заседания парламента опубликовал на своей странице в Facebook журналист Всеволод Филимоненко, передает «Главком».

«Публикую наше видео с последнего заседания Рады: нардеп Слуга Народу Андрей Герус действительно обсуждал с министром энергетики Алексеем Оржелем закупку у России 2000 МВт. Так что играем дальше...» – прокомментировал свое видео Филимоненко.

Из переписки видно, что на предложение министра энергетики Гурус отвечает: «900 МВт из Беларуси, 2000 МВт из РФ».

Напомним, 18 сентября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», который разрешил закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам автора соответствующей поправки народного депутата Андрея Геруса (фракция «Слуга народа»), импорт должен был осуществляться из Беларуси. Но с 1 октября начались поставки электроэнергии из России. Импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Как сообщалось ранее, в начале ноября поставки электроэнергии из России увеличились по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-час/сутки.

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