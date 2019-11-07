Пациенты психбольницы в Сватово, эвакуированные в 2014 году, до сих пор живут без документов (Фото)

В Сватовской областной психиатрической больнице (Луганская обл.) без паспортов находятся около 200 пациентов, эвакуированных из областной психиатрической больницы в 2014 году во время активных боевых действий. Без документов у людей возникает ряд проблем. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

Представитель омбудсмена провел мониторинговый визит в лечебном учреждении. «Согласно утвержденному порядку проведения визитов, мы проверили соблюдение стандартов содержания пациентов в данном лечебном учреждении, уставную документацию, основание помещения в учреждение (документы) и т. д.», – написал Лисянский.

По его словам, некоторые нарушения, выявленные во время мониторинга, были устранены, по остальным нарушениям будут направлены акты реагирования в соответствующие органы власти.

«Но очень актуальной проблемой является отсутствие документов у пациентов, которые были эвакуированы из областной психиатрической больницы в 2014 году во время активных боевых действий. Во время эвакуации паспорта пациентов не забрали, и теперь при отсутствии документов у пациентов возникает ряд других проблем с оформлением социальной помощи, оформлением документов в психоневрологические интернаты и т. д. Как нам сообщили в администрации больницы, эвакуированных пациентов без документов около 200 человек. Главный врач больницы Винтоняк Д. М. обратился к нам за помощью в решении данной проблемы. Мы взяли в работу», – рассказал Лисянский.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!