Внедрение инновационных технологий – эффективный способ наращивания добычи газа и достижения энергонезависимости, – эксперт

С помощью внедрения инновационных технологий возможно существенно нарастить запасы и объемы добычи газа на действующих месторождениях. Об этом на IV Киевской конференции по современным методам бурения Ньюфолк НКЦ заявил директор по разведке и перспективному развитию «ДТЭК Нефтегаз» Иван Гафич, сообщает пресс-служба ДТЭК.

Эксперт подчеркнул, что трудноизвлекаемые запасы действующих месторождений содержат значительный потенциал для наращивания добычи, однако их разработка несет серьезные вызовы. Именно благодаря системному подходу к применению инноваций «ДТЭК Нефтегаз» успешно осваивает уплотненные песчаники, из которых ранее не получалось получить промышленный приток газа. Так, часть добычи компании из таких коллекторов сейчас составляет 20%.

«Инновационные технологии позволили компании нарастить 7 млрд куб. м технически добываемых и экономически обоснованных запасов газа на Семиренковском месторождении (Полтавская обл., – ред.). Также благодаря инновациям мы впервые получили стабильную промышленную добычу из девонских отложений, которые характеризуются аномально высокими пластовыми давлениями и граничными параметрами продуктивных песчаников на Мачухском месторождении (Полтавская обл). Применение буровых растворов на углеводородной основе в совокупности с другими геолого-техническими мероприятиями позволило компании увеличить дебиты скважин на 100-150 тыс. куб. м в сутки. Таким образом, внедрение инноваций крайне важно для достижения энергонезависимости Украины», – отметил Иван Гафич.

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