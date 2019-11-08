МККК с начала этого года: 425 000 жителей Донбасса обеспечены питьевой водой

С начала этого года 425 тыс. жителей Донбасса обеспечены более надежным водоснабжением благодаря помощи, которую Международного Комитета Красного креста (МККК) предоставляет соответствующим предприятиям. Об этом сообщает пресс-служба организации

«Мы передаем оборудование, инструменты и горючее, чтобы специалисты могли ремонтировать поврежденную из-за конфликта и устаревшую инфраструктуру», – говорится в сообщении.

Также 284 тонны химикатов получило предприятие на Луганщине, чтобы поставлять местным жителям очищенную и безопасную воду.

«Доступ к воде является одним из важнейших и базовых прав человека. Красный Крест работает по безопасному и бесперебойному доступу к воде во многих регионах, в том числе и Донецкой области, где единственным поставщиком централизованного водоснабжения является компания «Вода Донбасса», – рассказала работница Красного Креста Юлия Порохня.

По ее словам, Волновахе представители МККК дали 1 900 метров пластиковой трубы диаметром 200 и 300 мм для замены самого аварийного участка водоснабжения в городе.

Представитель КП «Вода Донбасса» в Волновахе Виктор Тишковский говорит, что если на этом участке не будет порывов, то вода горожанам будет подаваться ежедневно и стабильно.

Также представители благотворительной организации способствовали ремонту водоводов в Мариуполе. В частности при их помощи отремонтирован так называемый «сартанский водовод» диаметром 400 мм.

МККК поддерживает эти проекты, потому, что вода – это жизнь.

Представитель КП «Вода Донбасса» в Мариуполе Андрей Швырев говорит, что через него получают водоснабжение до 70 тыс. жителей города.

Кроме того, 10000 жителей Донбасса с помощью МККК восстанавливают свои дома, поврежденные из-за конфликта. «Мы предоставляем строительные материалы, пластиковые окна и поддерживаем ремонтными работами», – резюмируется в сообщении.

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