Люди разуверились в возможности получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе, – правозащитники

Люди уже давно разуверились в возможности получить компенсацию за разрушенное в результате боевых действий жилье на Донбассе. И это даже несмотря на то, что недавно правительство установило четкий механизм выплаты такой денежной компенсации. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»).
Правозащитники отмечают, что «сказывается слишком большой уровень недоверия к власти и непонимание алгоритма действий».
Также сообщается, что сегодня очень остро стоит проблема в прифронтовой Станице Луганской – на карте Луганской области это наиболее разрушенный населенный пункт. В Станично-Луганском районе таких разрушенных домов насчитывается более 3 тысяч. «Однако, как правило, их люди восстанавливали или самостоятельно, или с помощью международных организаций», – добавляют правозащитники.
Напомним, в Луганской области ожидают компенсации владельцы 461 разрушенного вооруженным конфликтом объекта. В Донецкой области в результате боевых действий было разрушено более 13 тыс. частных домов и квартир, владельцы которых претендуют на компенсацию от государства.
Как сообщалось ранее, правительство Украины приняло решение о выплате денежной компенсации за разрушенное в ходе военных действий на Донбассе частное жилье. Предельный размер выплаты составит 300 тыс. грн. Компенсация будет выдаваться из госбюджета, но данные средства будут включены для возмещения в консолидированную претензию Украины к России как стране-агрессору. По мнению правозащитников, в порядке денежного возмещения, установленного правительством, есть недостатки.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- Компенсация за разрушенное жилье. Получите и распишитесь
- Украина должна выплатить компенсации пострадавшим от войны на Донбассе, – Лутковская
- На Донетчине более 5,6 тыс. поврежденных войной жилых домов требуют восстановления
- Компенсация за разрушенное на Донбассе жилье: Смогут ли переселенцы получить выплаты
- Разные выплаты: Чем отличается разрушенное на Донбассе жилье от поврежденного
- Уже без суда: В Украине изменилась процедура получения компенсации за поврежденное на Донбассе жилье
- Пострадавшие от войны на Донбассе могут не получить компенсацию за поврежденное жилье, – правозащитники
- 300 тыс. грн за разрушенное войной жилье на Донбассе: Не все пострадавшие смогут получить компенсацию
- Кабмин установил максимальную сумму компенсации за разрушенное жилье на Донбассе
- Компенсация за поврежденное на Донбассе жилье: Ответы на основные вопросы
Комментарии