Люди разуверились в возможности получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе, – правозащитники

Люди уже давно разуверились в возможности получить компенсацию за разрушенное в результате боевых действий жилье на Донбассе. И это даже несмотря на то, что недавно правительство установило четкий механизм выплаты такой денежной компенсации. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»).

Правозащитники отмечают, что «сказывается слишком большой уровень недоверия к власти и непонимание алгоритма действий».

Также сообщается, что сегодня очень остро стоит проблема в прифронтовой Станице Луганской – на карте Луганской области это наиболее разрушенный населенный пункт. В Станично-Луганском районе таких разрушенных домов насчитывается более 3 тысяч. «Однако, как правило, их люди восстанавливали или самостоятельно, или с помощью международных организаций», – добавляют правозащитники.

Напомним, в Луганской области ожидают компенсации владельцы 461 разрушенного вооруженным конфликтом объекта. В Донецкой области в результате боевых действий было разрушено более 13 тыс. частных домов и квартир, владельцы которых претендуют на компенсацию от государства.

Как сообщалось ранее, правительство Украины приняло решение о выплате денежной компенсации за разрушенное в ходе военных действий на Донбассе частное жилье. Предельный размер выплаты составит 300 тыс. грн. Компенсация будет выдаваться из госбюджета, но данные средства будут включены для возмещения в консолидированную претензию Украины к России как стране-агрессору. По мнению правозащитников, в порядке денежного возмещения, установленного правительством, есть недостатки.

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