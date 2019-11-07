За 90 миллионов: В Мариуполе ремонтируют плавбассейн «Нептун» (Фото)

В Мариуполе проходит реконструкция плавательного бассейна «Нептун». Общая стоимость проекта – 90 млн грн из городского и государственного бюджетов. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Уточняется, что здание полностью реконструируют, а прилегающую территорию благоустроят. Сейчас проводятся демонтажные работы.

По словам главного инженера подрядной организации Виталия Кийко, уже через неделю планируют приступить к сборке фасадных деталей. «До конца года планируем сделать наружный фасад, смонтировать систему вентиляции и отопление», – рассказывает строитель.

В свою очередь, инженер технического надзора КП «Городское управление капитального строительства» Александр Красозов, проект реконструкции включает в себя четыре очереди.

«Первая предполагает реконструкцию фасада, замену витражей и входной группы. Вторая – полную замену инженерных сетей. Третья – усиление несущих конструкций. Последняя очередь включает реконструкцию и благоустройство прилегающей территории».

Также, здание будет полностью утеплено. Фасад декорирован навесными панелями, которые будут выполнены в разной цветовой гамме и иметь LED-подсветку.

Кроме того, разработчики позаботились о создании комфортных условий для маломобильных групп населения. Будут установлены пандусы, специальное тактильное покрытие и 2 лифта.

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