Город в смартфоне: В Дружковке активисты и чиновники внедряют «умные технологии» (Видео)

В Дружковке (Донецкая обл.) общественные активисты и местные чиновники внедряют инновационные проекты. Сейчас в тестовом режиме работает мобильное приложение. Благодаря ему можно отследить движение общественного транспорта онлайн.

Отследить, где едет трамвай или автобус, совсем скоро сможет каждый горожанин. По словам дружковчанки Анны Павленко, которая часто пользуется общественным транспортом, это приложение ей понадобится. «У меня, например, от дома очень удобно ехать до ЦГБ на трамвае. Но трамваи ходят у нас очень редко, и я бы с удовольствием каталась на трамвае, но иногда не знаю, сколько я буду его ждать. И мне было бы удобно зайти в приложение, посмотреть, есть этот автобус на маршруте, могу ли я на него выходить или нет», – сказала она.

Когда весь транспорт оборудуют GPS-устройствами, то все автобусы и трамваи будут отображаться в смартфонах. Придумали такой проект местные активисты. «Смотрели опыт других городов, Киев, Львов, и узнали о том, что есть возможность внедрить систему GPS-трекинга. Всего было закуплено за счет проекта 20 – это 40 тысяч гривен, и еще 34 тысячи гривен – это бюджетное финансирование. То есть, в общем выходит 74 тыс. грн», – рассказала активистка Светлана Агаджанян.

Часть денег выделили зарубежные доноры. Дали средства и городские чиновники.

Сейчас волонтеры из общественной организации работают над новым проектом. Разработали таблички со шрифтом Брайля. Рядом – QR-код. Поэтому каждый желающий сможет получить всю информацию о больнице, школе или любом другом учреждении на свой смартфон. А мобильное приложение озвучит нужную информацию для людей с недостатками зрения. «Это система дополнительной навигации. Не основной. Пытаемся охватить все, которые есть в Дружковке. Это службы, которые представлены в исполнительном комитете. Это территориальные центры, центр учета бездомных. В общем, все-все-все, что касается социальной сферы и сервисов, которые предоставляет город либо государство жителям Дружковки», – объяснил активист Сергей Пронкин.

Далее активисты хотят оборудовать GPS-навигаторами междугородные автобусы. Чиновники их поддерживают. Говорят, что благодаря таким проектам город становится доступным для людей. «Хочется, чтобы город Дружковка был более пригодным для жизни. Социально ответственный город. Не только мы должны что-то брать, но мы должны еще и что-то давать народу, громаде, которая здесь живет. И каждый гражданин города, приглашенный гость должен чувствовать себя комфортно», – сообщила руководитель делами Дружковского горсовета Инна Курило.

В горсовете также готовы к переменам. Там постепенно переходят на электронный документооборот. И хотят вместе с общественностью разработать мобильное приложение. Оно будет оповещать горожан об аварийных ситуациях или плановых ремонтах на городских коммуникациях.

Источник: ТК «Донбасс»

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