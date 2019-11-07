Бабушка ищет внука: В «ДНР» незаконно усыновили 6-летнего Максима

Жительница Черниговской области разыскивает своего 6-летнего внука, который пропал в «ДНР». За помощью в поиске ребенка пенсионерка обратилась в полицию. Об этом изданию MRPL.city сообщили в Главном управлением Национальной полиции Украины в Донецкой области.

Установлено, что с 2016 года мать с сыном Максимом проживала в неподконтрольном украинской власти Докучаевске. Женщина была вынуждена переехать в «ДНР» из-за болезни родителей. Но в июле текущего года мать мальчика скончалась.

«После смерти матери, 14 июля 2019 года с бабушкой связались неизвестные, которые представились работниками социальных служб, и сообщили, что Максима поместили в Донецкий социально-психологический центр, расположенный в городе Донецке. Но по указанному адресу ребенка не оказалось», – отметили в полиции.

По словам бабушки, работники «социальных служб ДНР» заявили, что 6-летнего внука уже усыновили, при этом отказались предъявить какую-либо информацию о новой семье мальчика. Женщина обратилась в полицию и не теряет надежду вернуть своего внука.

Максим

На данный момент ведутся поиски ребенка. Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего мальчика, призывают сообщать по телефонам полиции: (096) 797-20-14, (095) 524-03-04 или 102.

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