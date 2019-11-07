На Донбассе дешевеют сезонные овощи, но покупатели все равно недовольны (Видео)

На Донбассе стоимость некоторых сезонных овощей постепенно уменьшается. Например, лук и морковь стоят от 7 грн за кг, а картофель – от 13 грн. Но покупатели все равно недовольны.

На рынке Северодонецка утром людно. Местная жительница Любовь покупала капусту. Женщина подсчитала, что она здесь дешевле, чем в супермаркетах. «Там по 5, здесь 4. Хорошие цены», – сказала она.

Такая стоимость привлекает покупателей. Северодончанин Николай решил взять сразу несколько кг. «На целую зиму, солю же. И не бегать потом по 30 грн за килограмм не отдавать», – говорит он.

Картофель здесь продают по 13-15 грн за кг. Все зависит от сорта и размера овоща. Такая цена, потому что в этом году картофеля собрали мало. «Неурожай у поставщиков с западной Украины, вот так и сложилось. Если есть спрос, значит и цена», – объяснил продавец.

Мелкий картофель можно найти и подешевле. Северодончанка Жанна продает картофель с собственного участка от 10 грн за кг, однако, можно и поторговаться. «По 9 отдам. Он на опте по 12. Это домашняя картошка, она ничем не удобренная», – сказала она.

По словам продавцов, от таких цен на овощи прибыль незначительная. «Труда много уходит, электричества много, полив, вода. Ну, вот тыква по три, конечно это дешево. А дороже не берут», – поделился продавец Иван.

Лук в Северодонецке продают по 7-8 грн за кг. Такие же цены и в Донецкой области, в частности в Покровске (до переименования – Красноармейск). А картофель здесь немного дороже. Борис продает картошку из Черниговской области по 14 грн за кг. «Разные сетки есть. Если 20 кг – 280 грн», – уточнил он.

Продавцы отмечают, что картофель подешевел за последний месяц на пару гривен. «Была 16-17. Подешевела. Наверно, много завезли», – говорит Борис.

Стоимость капусты в Донецкой области – от 5 грн за кг, морковь в пределах 7 грн. И все равно, покупатели уверены, что это много. «Очень дорого, как на наш край – это очень дорого. Все же свое, все выращиваем и такие цены», – считает покровчанка Наталья.

Продавцы прогнозируют, что в этом году удешевления овощей ждать уже не стоит.

Источник: ТК «Донбасс»

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: