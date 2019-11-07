Исторический памятник: Краеведы Краматорска просят спасти дом Мамонтова (Видео)

Краматорские краеведы обратились к чиновникам с просьбой сохранить исторический памятник – дом Мамонтова. Это первый многоквартирный дом города. Теперь он может исчезнуть – от сооружения остались одни стены.

Краевед Владимир Коцаренко показал на фотографии, как выглядело это здание. «Вы видите дом Мамонтова. Как он выглядел в 80-х годах 19 столетия. Фактически, можно с уверенностью говорить о том, что этот дом – начало Краматорска, и в этом доме жили первые краматорчане – железнодорожники», – сказал он.

Стены и заросли – так выглядит здание сейчас. Краеведы убеждены – что осталось, нужно сохранить. Этот дом построил предприниматель, меценат и строитель железных дорог Савва Мамонтов. «Дом интересен тем, что он построен из дикого камня, как его называют местные жители, камня песчаника, который добывался в местной каменоломне. Вот я в руках сейчас держу красный кирпич, на котором клеймо в виде литеры "К". Возможно, эта партия кирпича была заготовлена именно для дома Мамонтова на полустанции Краматоровке и, возможно, эта "К" – свидетельство того, что он наш, местный», – объясняет Коцаренко.

Теперь за стенами исторического здания разбросаны пустые бутылки и шприцы с кровью. По словам местных жителей, это место стало пристанищем для наркоманов и бездомных животных. «Там собаки развелись в том здании. Человеку проходить даже страшно. Страшно человеку проходить, потому что собаки нападают. И такой хаос – мусор весь туда тянут. Можно что-то там ведь культурное сделать», – говорит краматорчанка Валентина.

Краеведы написали открытое письмо к властям с просьбой привести здание в порядок. Чиновники – за, и обещают искать деньги в городском бюджете. «Полное восстановление оно, конечно, невозможно, потому что это большие, очень большие средства. А вот консервация памятника, его сохранение хотя бы в том состоянии, которое оно имеет, а также приведение в порядок инфраструктуры, окружающего ландшафта – это нам по силам. Я думаю, что на будущий год мы должны решить этот вопрос», – сообщила главный специалист управления по гуманитарным вопросам Краматорского городского совета Елена Булдакова.

Краматорск входит в перечень исторических городов Украины. Однако на сегодня в государственный реестр недвижимых памятников не занесено ни одного городского здания.

Источник: ТК «Донбасс»

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