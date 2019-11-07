Луганщина: НВФ обстреляли беспилотник ОБСЕ

В районе неподконтрольного украинским властям населенного пункта Металлист (Луганская обл.) незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли из стрелкового оружия беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Представители Миссии посадили БПЛА и покинули этот район. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ за 5 ноября.

«5 ноября, управляя полетом БПЛА малого радиуса действия примерно в 3 км к юго-западу от Металлиста, команда Миссии слышала около 100 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 0,8-1 км к северо-западу», – говорится в отчете.

По оценке наблюдателей, огонь был направлен на БПЛА, пролетавший над районами ориентировочно в 1,3 км к северо-западу от местоположения патруля.

Отмечается, что команда СММ благополучно приземлила беспилотник и покинула этот район.

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