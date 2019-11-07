Впервые за много лет: В Украине полностью обеспечат людей с инвалидностью средствами реабилитации

Министерство социальной политики Украины впервые за много лет полностью обеспечит в стране потребности лиц с инвалидностью в технических средствах реабилитации (ТСР) в 2019 году. На эти цели из бюджета 2019 года будет дополнительно направлено почти 787 млн ​​грн. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

«В 2019 году, впервые за много лет, Министерство социальной политики Украины полностью обеспечит потребности людей и детей с инвалидностью в ТСР без всякой приоритизации и избирательности», – отметила министр соцполитики Юлия Соколовская.

Как отмечается, на обеспечение отдельных категорий населения техническими и другими средствами реабилитации будет дополнительно выделено 786 млн 950,5 тыс. грн. (сейчас на это предусмотрено 1 млрд 210 млн грн). Это позволит изготовить дополнительно около 250 тыс. изделий для людей с инвалидностью, в том числе, детей.

«Это не первый шаг нашей команды с дополнительного финансирования ТСР. В сентябре этого года благодаря совместным усилиям Минсоцполитики и Бюджетного комитета Верховной Рады лица с инвалидностью получат дополнительных 82 млн грн», – подчеркнула Соколовская.

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