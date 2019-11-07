Пять лет не можем посетить могилу: Вдова Владимира Рыбака о деятельности своего мужа узнала только после его гибели

Пять лет семья убитого в «ДНР» депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака не была на его могиле в Горловке.

Супруга Елена с детьми (дочерью Марией и сыном Юрием) в 2014 году переехала в Киев. В начале много сил уходило на «процесс выживания». «У меня кума – тоже переселенка, она находила все точки, где выдавали помощь. И мы с ней ездили по крупу, по всякие ложки и вилки, чтобы обустроиться на съемной квартире», – вспоминает горловчанка.

Первое время ей было трудно принять и понять мирный Киев. «Каждый вечер я плакала. Во-первых, из-за колоссальной потери. Во-вторых, не покидало ощущение, что многие живут своей жизнью и не понимают, что в стране война. На Донбассе людей сажают в ямы, а тут все смеются и веселятся. Состояние было на грани сумасшествия. И этим, наверное, я подтолкнула свою дочь, которая видела, что мама два года рыдает», – говорит женщина.

В деле Владимира Рыбака еще много невыясненного. Поэтому Елена пыталась сама вести расследование гибели мужа. Но сейчас она сосредоточена на здоровье дочери. Марии психологически было тяжелее всех перенести утрату любимого отца, и на этой почве возникли проблемы. Через 3 года после приезда в Киев состояние девочки ухудшилось. «Скоро два года, как не работаю. Я ухаживаю за ней. Маша – инвалид 2 группы. Для меня самое главное – вытянуть ее, чтобы она могла жить полноценной жизнью», – делится вдова Владимира Рыбака.

Теме не менее, Мария стала победительницей олимпиады по украинскому языку, поступила в университет, выступила на одной сцене с президентом Петром Порошенко в День украинского флага.

Сын Юрий пошел по стопам отца, который работал оперуполномоченным в Горловке. Сейчас Юрий – начальник патрульной полиции Одесской области.

Как оказалось, при жизни Владимир Рыбак особо не посвящал семью в свою общественную деятельность. «Я считаю, что он меня этим спас. Не считаю, а точно», – говорит вдова.

И после смерти даже для самой Елены ее супруг раскрылся по-новому. «Я вообще ни о чем не знала. Мне сейчас так стыдно, что я ему постоянно предъявляла претензии, что он деньги не приносит. Когда "Батькивщина" (Владимир на местных выборах баллотировался от этой политситы, – ред.) какие-то средства на организационные вопросы выдала, он раздавал помощникам. Домой не приносил ни копейки. Мне пришлось тогда бросить работу врача. Я была 4 года медпредставителем, это хорошие деньги, но тяжелая работа… Он спал по 4 часа. У него постоянно телефон на связи, включенный компьютер. Он мог ничего не есть… Потом только узнала, что у него и удостоверение журналиста было, и группы "Інформаційний спротив", и что он ездил на съезд УНА-УНСО. Чем он только не занимался, у него была бешеная энергия. Я иногда возмущалась и на него обижалась, что он не приносит денег. Если бы знала, что он делает такую работу, я бы его еще и благодарила», – вспоминает супруга.

С Горловкой Елена особо связь не поддерживает. «Я не знаю, в каком состоянии дом. Мне это неинтересно…. Я все равно хочу сделать эксгумацию, перевести тело [Владимира Рыбака] в Киев. Я в Горловке не буду жить», – подчеркнула Елена.

Ее город даже не тянет, единственное ценное в нем – могила Владимира. «Мне было настолько страшно и противно. Страшно мне не было. Было противно и мерзко от этого всего. От того, что я мужа похоронила, а там продолжались эти пророссийские митинги с песнями», – делится она впечатлениями от Горловки.

Тем не менее, некоторые друзья Владимира посещают его могилу в неподконтрольном городе. «Мои знакомые ходили на могилу к Володе. Там же на кладбище уже много похоронено людей, которые воевали и за "ДНР". Знакомые опасались, что сейчас на них будут кричать, мол, проведываете могилу Героя Украины. А к ним наоборот подошли люди и спрашивают: "А вы были на Владимира Ивановича могиле? " Они говорят: "Да". В ответ услышали: "Примите наши соболезнования. Святой человек был"», – заключила горловчанка.

Напомним, Владимир Рыбак в 2010 году как представитель «Батькивщины» был избран депутатом Горловского городского совета, находился в оппозиции к местной власти. С началом «русской весны» занимал открытую проукраинскую позицию, в марте 2014 года сорвал со флагштока у мэрии флаг России. 17 апреля на митинге возле здания горсовета он пытался сорвать флаг «ДНР». Сразу после митинга Владимир был похищен «республиканцами» в Горловке. Позже стало известно, что Рыбака перевезли в захваченный на тот момент Славянск. 22 апреля его тело со следами пыток было найдено в реке Казенный Торец под Славянском. Вместе с ним было найдено тело студента Юрия Поправки. По сообщению пресс-службы МВД, «причина смерти обоих погибших – комбинированная травма тела вследствие пыток, с последующим утоплением еще живых потерпевших, которые находились без сознания». В 2015 году Владимиру Рыбаку посмертно присвоено звание Героя Украины.

По материалам «Свои.city»

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