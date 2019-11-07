Занимают с трех ночи: Жители Мариуполя жалуются на огромные очереди в Пенсионном фонде (Видео)

В Мариуполе жители снова жалуются на большие очереди в Пенсионном фонде. Утверждают, что для того, чтобы попасть к специалисту, надо приходить по несколько дней подряд. В свою очередь работники ПФ напоминают, что можно воспользоваться «электронной» очередью.

Так, жительница Мариуполя Анна Кравченко уже второй день стоит в очереди. Пытается подать справку. Девушка жалуется, чтобы приехать в Пенсионный фонд, дома оставляет маленького ребенка. Поэтому постоянно ездить не может. «Я стояла с 6:30 утра и была в очереди 21-я. Люди стоят с 3:00 ночи. Те, которые стоят 50-е в очереди, в этот день вообще не пройдут. Поскольку в день принимают по 25 человек», – рассказывает Анна.

По словам специалистов, параллельно с «живой» очередью принимают и по «электронной». И жалуются, что о ней мало кто знает. «Сидя дома или еще где-либо – в компьютерном клубе, у соседки, подруги, – можно подать документы на пенсию. Можно подать жалобу, вопрос, предложение. Не нужно идти в пенсионный фонд. Достаточно отправить документы и через 10 дней получить ответ», – пояснила главный специалист по организационно-информационным вопросам Евгения Гринченко.

Зарегистрироваться в электронной очереди можно на сайте учреждения. Мариуполец Николай Георгиев воспользовался этой услугой и без проблем попал к специалисту.

«Через электронный кабинет записался в очередь. К сожалению или к счастью, получилось только через месяц записаться на прием. Потому что заняты места. Процесс простой и легкий. Электронная очередь соблюдается неукоснительно, все очень удобно. Приходите в назначенное время и инспектор вас принимает», – делится Николай.

Более подробную информацию о том, как зарегистрироваться в личном кабинете и записаться в онлайн-очередь можно узнать на сайте Пенсионного фонда Украины в разделе «Инструкция».

Источник: ТК «Сигма»

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!