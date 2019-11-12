Как продвигается восстановление моста у КПВВ «Станица Луганская» (Фото)

Вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) продолжается восстановление разрушенной части моста. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, сегодня работники ООО «Укртрансмост» продолжили нанесение антикоррозионного покрытия на металлические конструкции моста. Также в течение дня они уложили бетон в месте присоединения пролета моста к его основной конструкции на 7-й опоре и выполнили бетонирование места принятия воды из водостоков.

Работники ГП «Станично-Луганский райавтодор» провели работы по укладке основания для последующей укладки асфальта в месте примыкания опоры моста к дороге.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

Также сообщалось, что председатель ЛугОВГА Сергей Гайдай заявил, что через реконструированный мост на КПВВ «Станица Луганская» сможет проезжать только коммунальный транспорт.

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