Нормандский саммит состоится через несколько недель, – Маас

Глава Министерства иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что саммит Нормандского формата состоится через несколько недель, и сейчас идет активная подготовка. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с Госсекретарем США Майком Помпео в Лейпциге, передает «Голос Америки».

«Мы активно работаем, чтобы подготовиться к саммиту Нормандского формата, который состоится в течение следующих недель», – отметил Маас.

По его словам, договоренности, которые были достигнуты в рамках Минского процесса сейчас воплощаются и эту динамику планируют использовать. «Мы хотим использовать эту динамику. У нас есть Нормандский формат, в который входят Германия, Франция, Россия и Украина. В этом формате мы дали старт Минскому процессу, и мы хотим развивать его дальше», – подчеркнул Гайко Маас.

Он добавил, что в вопросе достижения мира на Донбассе, существуют определенные «предпосылки, которые все еще не были выполнены».

Кроме того, глава МИД отметил стремление Германии помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому воплощать реформы. «Мы намерены поддержать президента Зеленского в его начинаниях», – сказал Маас.

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