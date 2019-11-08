Переехал беременную: На Донетчине водителю грозит до 8 лет тюрьмы

На Донетчине водителю, который, переехав автомобилем беременную женщину покинул место аварии, грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что областная прокуратура направила в Первомайский районный суд Мариуполя обвинительный акт в отношении местного жителя, который, находясь за рулем автомобиля, переехал женщину и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

В прокуратуре напомнили, что 1 апреля 2019 года, около 23:00, 33-летний водитель автомобиля марки Ford Transit, возвращаясь из поселка Мелекино, при въезде в Мариуполь наехал на 29-летнюю беременную женщину, которая лежала на дороге.

«Водитель, испугавшись ответственности, вместо того, чтобы вызвать "скорую" и помочь человеку выжить, уехал с места ДТП. В результате полученных тяжелых травм женщина скончалась на месте», – сказано в сообщении.

Действия водителя были квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица, в случае, когда водитель сам поставил потерпевшего в опасное для жизни состояние) УК Украины.

«Максимальное наказание по санкциям статей, инкриминируемых обвиняемому водителю – лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами или без такового», – отметили в прокуратуре.

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