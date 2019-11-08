«Схід-Експо»: Предприниматели Донбасса везут в Киев шампунь из козьего молока, мембранную одежду и 3D-принтеры (Фото)

Сегодня, 8 ноября, в Киеве стартует ежегодная бизнес-выставка «Схід-Експо». В Украинском доме она продлится и 9 ноября. Сюда съедутся около 200 предпринимателей, представителей микро-, малого и среднего бизнеса Донецкой и Луганской областей. Посетители выставки смогут познакомиться с инновационными технологиями, узнают о развитии бизнес-инфраструктуры и возможностях для расширения рынка в отраслях пищевой промышленности, текстиля, керамики, туризма и других.

В рамках «Схід-Експо» состоятся деловые переговоры, панельные дискуссии, тренинги на тему предпринимательства, экспорта, инвестиций и межрегионального экономического сотрудничества. Также бизнесмены из Донбасса в стиле TEDx выступят с презентациями своих предприятий. Среди них – владелец фермы «Святогорская коза» Ян Гатицкий, со-основатель компании 3DFarm Сергей Гаков и директор швейного предприятия «Be easy» Дмитрий Косилкин.

3D-принтеры Made in Kramatorsk

В 2015 году, когда Краматорск только приходил в себя после «ДНР», местный житель Сергей Гаков решил развивать свое дело. Вместе с компаньоном Богданом Тристаном создал компанию Farm3D, которая занимается производством современных 3D-принтеров.

За 4 года компания краматорских инженеров в составе пяти постоянных и привлекаемых сотрудников создала 5 видов 3D принтеров. В общей сложности, это около 50 аппаратов.

3D-принтер обойдется покупателю менее чем в 1 тысячу долларов. Это чуть дешевле, чем китайские аналоги, и на 30-40% демократичнее европейских образцов. На оборудовании для трехмерной печати «Made in Kramatorsk» можно создать все что угодно, даже детали к большим машинам, выпускаемым местными предприятиями-гигантами.

Сергей Гаков

Год назад изобретатели изготовили на 3D принтере протезы. По словам Гакова, на их оборудовании можно воспроизводить детали для протезов любой конфигурации. Например, для печати самого простого протеза руки с электромеханическим приводом, необходимо 3 единицы оборудования и столько же человеко-часов сборочных работ. Состоит он из 20 деталей, каждую из которой, в случае поломки, можно снова напечатать и заменить. Пластик для таких протезов полностью безопасный и имеет европейские сертификаты качества.

Производство деталей для одного такого протеза стоит около 30 долларов, что дает возможность развивать это направление в условиях небольших лабораторий и студенческих команд в Украине. Сергей Гаков считает этот рынок очень перспективным, и что Украина еще имеет шанс догнать другие страны, начав выпускать конкурентную продукцию для киборгизации человека.

«Мы работали и над более продвинутыми прототипами: электромеханический протез с сенсорикой и обратной связью с конечностью, поставили ценовую рамку в тысячу долларов. Однако после нескольких месяцев экспериментов поняли – это отдельный R&D бизнес (исследования и разработки), который требует серьезных инвестиций и свою команду», – отметил Сергей. Сейчас краматорчане занимаются разработкой нового протеза, который будет передавать тактильные ощущения владельцу.

Недавно компания напечатала особые учебные материалы для детей с аутизмом и ментальными нарушениями. «Разработали развивающие игрушки для детей с инвалидностью. Они помогут малышам познавать мир и учиться. Таким детям важно развивать кинестетические ощущения, ведь они воспринимают мир на ощупь. В свою очередь это все выросло в большой проект "Образовательная техно-лаборатория", такую себе производственно-исследовательскую лабораторию для школ. Эта лаборатория даст учебным заведениям просто и быстро, а главное дешево воспроизводить оригинальные и эффективные учебные материалы, элементы лабораторных и научных работ для учеников. Воспроизведенный материал можно применять на уроках математики, физики, биологии, географии, а также на кружках по робототехнике. Это удочка для школ, а не рыба (новые учебные материалы), которой постоянно всем не хватает», – уверил Сергей Гаков.

Одежда из Лисичанска не уступает европейским брендам

Дмитрий Косилкин и его супруга Мария в самом начале войны рискнули вложить средства в бизнес, и не прогадали. Сейчас компания «Be easy», которая специализируется на пошиве верхней детской одежды и головных уборов из натуральных материалов, довольно известна в нашей стране. Можно с уверенностью сказать, что мембранная продукция, пошитая в Лисичанске (Луганская обл.), по качеству не уступает мировым брендам. Но при этом на порядок дешевле.

В мирное время Косилкины занимались продажей мебельной фурнитуры, а именно самоклеющейся пленки для шкафов-купе. Поставщики привозили товар из Китая, а они уже его реализовывали в Украине. «Продавали только через интернет по принципу B2B. Товар оптовыми партиями шел сразу на производства», – отметил Дмитрий.

Дмитрий и Мария Косилкины

Когда оставаться в Лисичанске было небезопасно, Дмитрий и Мария с двумя детьми (дочке на тот момент было 10 лет, а сыну – всего лишь год) переехали в Каменец-Подольский Хмельницкой области. «Мы давно мечтали побывать в этом городе, но все не было времени. И вот война представила такой случай. Когда встал вопрос, куда же ехать, решили, что только в Каменец-Подольский. Город очень понравился, мы тут прожили два месяца, с июня до конца августа 2014-го. И даже бизнес перевезли: наняли грузовой автомобиль, и все оборудование вывезли из Лисичанска. На новом месте сразу же арендовали склад и ни дня не сидели без работы», – рассказал Дмитрий.

Мария параллельно с основным бизнесом занялась реализацией детской одежды через интернет.

Как только Лисичанск вновь стал украинским, Косилкины вернулись. «Мы подумали, почему бы не попробовать самостоятельно шить детскую одежду. То, что продавалось в магазинах города, оставляло желать лучшего, это касалось в первую очередь качества одежды. В Лисичанск не завозилась продукция европейский брендов, были только дешевый Китай и Турция», – отметил предприниматель.

Для старта хватило 50 тыс. грн. На эти деньги были куплены 3 швейные машинки, оверлок, а также материал – пряжа и геоткань. «С ужасом вспоминаю первый комбинезон годовалого сына. Он был настолько громоздким, что сын с трудом в нем мог делать шаги. Поэтому первоочередная задача была – сделать комбинезон легким и удобным. Обошла все секонд-хенды в Лисичанске, скупила различные комбинезоны. Мы их распороли, посмотрели, из какого материала и как они были сшиты», – вспоминает Мария Косилкина.

В самом начале становления компании «Be easy» помимо Дмитрия и Марии работали технолог и 3 швеи. Спустя годы штат разросся до 20 человек: добавились менеджеры по продажам, закройщики, установщики швейного оборудования и фурнитуры, а также швеи – сейчас их 12. «Мы купили еще оверлоки, станок для проклейки швов. В прошлом году выиграл грант от ПРООН и приобрел лазерный плоттер. Швейных машинок у нас уже 17 штук, правда, не все один загружены. Это связано с отсутствием квалифицированных кадров, несмотря на то, что в городе у нас есть швейное училище», – сказал предприниматель.

Вся верхняя одежда – комбинезоны и куртки – выполнены из плотных ветро-водонепроницаемых материалов с высоким уровнем надежности. При этом она не сковывает движения ребенка и подходит для прогулок в любую погоду. В производстве шапок-шлемов «Be easy» использует только натуральные материалы, такие как шерсть мериноса и хлопок.

На козьей ферме делают шампуни и мыло

На ферме «Святогорская коза» в поселке Студенок практически каждый день гости. Ее владельцы – Ян и Эльвира Гатицкие – открытые и дружелюбные люди. С началом боевых действий супруги с тремя детьми вынуждены были из Макеевки переехать в поселок, в котором 8 лет назад построили дачу.

Они и предположить не могли, что станут фермерами – до войны у Яна и Эльвиры была компания по производству светопрозрачных конструкций со штатом в 300 человек. Одним из последних крупных заказчиков был аэропорт имени Сергея Прокофьева.

«Фермерами стали совершенно случайно. Друг подарил мне козу Тучку с двумя козлятами. Чтобы понять, как за ней ухаживать и чем кормить, полез в интернет. И так увлекся этим делом, что буквально раз в месяц с женой летал в разные страны, чтобы побывать на местных фермах и перенять опыт в ведении хозяйства. Англия, Франция, Греция, Испания, Израиль – в каждой из этих стран есть классные козьи фермы, хозяева которых поделились с нами своим опытом», – отметил Ян.

Ян и Эльвира Гатицкие

Для всех желающих по ферме проводят экскурсии. Благо, тут можно развернуться – общая площадь хозяйства составляет полтора гектара. Гостям показывают загоны, в которых живут козы. Сейчас их тут 120 голов. Белые – это зааненские козы, одна из самых известных и уважаемых пород молочного направления. Коричневые – альпийская порода известная своей очень хорошей доильной способностью.

Побывать на ферме у Гатицких и уехать с пустыми руками, нереально. Помимо сыра здесь можно продегустировать и приобрести масло, кефир и даже мороженое из козьего молока.

С недавнего времени помимо обычных туристов в Студенок стали приезжать группы из научных институтов и биохимических компаний. «Сейчас наша ферма, по сути, научно-экспериментальная площадка. С нами сотрудничают специалисты из Харькова, Днепра, Киева в различных направлениях: содержание коз, кормление, уход, ветеринария и генетика. Неоднократно ферму посещали представители биохимических компаний и Франции и Голландии. Они на нашей ферме отрабатывают промышленные технологии. Поскольку козоводство в нашей стране, скажем так, только развивается, поэтому специалистов очень мало. За козами нужен индивидуальный уход и специальное питание. Не получится получить хорошее молоко сделать качественный сыр, если привязать козу к дереву, возле которого она будет пастись целый день. Трава на 80% состоит из воды, а от этого качество молока ухудшается», – уверил предприниматель.

В сотрудничестве с биохимиками Ян разработал продукт для коз всех возрастов, а также ветеринарные препараты – плацевит и поливалентная сыворотка. Все они имеют международный сертификат.

«Отмечу, что наши козы размножаются исключительно искусственным путем. Сперму получаем из Франции. На сегодняшний день в мире огромный дефицит коз, поэтому к нам обращаются даже из стран Азии и Африки. Но мы отказываем, потому что у нас свой рынок не насыщен», – говорит Ян.

На бизнес-выставку «Схід-Експо» Ян и Эльвира привезут 200 кг сыров: фету, рикотту, качотту, халуми, шевр, джугас. «Еще у нас есть мыло и безсульфатный шампунь с добавлением козьего молока и живой спирулины. Все это разработка харьковских биохимиков», – отметила Эльвира Гатицкая.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

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