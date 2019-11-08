Красная тряпка для быка: Почему «формула Штайнмайера» вызвала протесты в Украине

Украинские власти упустили момент коммуникации с обществом в плане разъяснения стратегии по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе и объяснения «формулы Штайнмайера», что вызвало волну протестов. Такое мнение высказала председатель правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«В "формуле Штайнмайера" нет ничего страшного, если это часть большой картины миротворческого процесса, которая обязательно включает поэтапные масштабные мероприятия в части безопасности. Если мы говорим об этой формуле как об отдельном пазле этой картины, это звучит и выглядит угрожающе для страны и для части общества, поэтому и появились акции протеста», – считает она.

«Новая власть, которая так эффективно использовала средства коммуникации на президентских и парламентских выборах, проиграла коммуникацию вокруг "формулы Штайнмайера", и это нужно учесть. Это сопротивление могло не появиться, если бы еще до подписания, или сразу после нормально, качественно и эффективно объяснили бы обществу, что стоит за "формулой Штайнмайера". Сама по себе она выглядит, как красная тряпка, которая просто раздражает быка», – добавила Айвазовская.

Глава Гражданской сети «Опора» также заявила, что пока отдельные районы Донецкой и Луганской областей находятся не под контролем Украины, проведение выборов там невозможно по ряду причин, но это можно организовать примерно через 2 года после возвращения контроля над территорией. Но перед тем, как провести там местные выборы украинским властям придется решить вопрос со списками избирателей.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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