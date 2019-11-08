Через Керченский мост: Россия запускает поезда в анексированный Крым

В России анонсировали начало продажи билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в аннексированный Крым с 8 ноября. Как передает российский «Интерфакс», об этом сообщили в пресс-службе одного из российских операторов перевозок.

Отмечается, что стоимость железнодорожных билетов на поезда из Москвы в Симферополь будет начинаться с 2966 руб. в вагоне купе (1141 грн по курсу НБУ на 08.11.2019), от 9952 руб. (3828 грн) будет стоить билет в СВ. Минимальная стоимость билетов из Санкт-Петербурга в Севастополь составит 3,5 тыс. руб. (1346 грн.).

Первый поезд намерены отправить из Санкт-Петербурга в Севастополь через Керченский мост 23 декабря, из Москвы в Симферополь – 24 декабря.

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