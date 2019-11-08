В «ДНР» два человека погибли в копанке

В неподконтрольном украинским властям Торезе (после переименования – Чистяково, Донецкая обл.) 2 человека погибли в угольной выработке. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

«Торез, ул. 10 лет Октября, наклонная горная выработка, пройденная с поверхности, уклон 8 градусов, оборудование и коммуникации в выработке и на поверхности отсутствуют – невыход на поверхность двух мужчин. Горноспасатели обследовали выработку, выявили в 800 м от поверхности тела двоих погибших – 2003 года рождения и 1989 года рождения», – сообщают в «МЧС».

Там добавляют, что 05:08 тела были подняты на поверхность и переданы сотрудникам «правоохранительных органов». «От МЧС ДНР привлекалось: 7 единиц техники, 30 человек личного состава», – уверяют в «республике».

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