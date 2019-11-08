«Динамо» (Загреб) – «Шахтер»: Цифры и факты

В среду, 6 ноября, в Загребе поединок чемпионов Хорватии и Украины завершился вничью 3:3. После четырех туров группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» и «Шахтер» имеют одинаковое количество очков, но «горняки» получили преимущество благодаря более результативной ничьей в гостях. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Статистика. «Шахтер» превзошел соперника во владении мячом (58%), по ударам (15–8), передачам (556–468) и меньше фолил (11–15). В обороне подопечные Луиша Каштру совершили 35 перехватов против 30 у соперника, зато хорваты чаще выносили мяч (18–7).

Почин Патрика. Алан Патрик впервые отметился голом в еврокубках. Матч с «Динамо» (Загреб) стал для центрального полузащитника 14-м за «Шахтер» на международной арене.

Мегадебют Тете. Тете дебютировал в Лиге чемпионов. Он вышел на замену, провел на поле 14 минут и забил с пенальти. В самый напряженный и ответственный момент матча 19-летний вингер исполнил свой первый 11-метровый во взрослом футболе.

Бразильский аккорд. Алан Патрик стал 20-м бразильцем «Шахтера», забившим в Лиге чемпионов, а Тете – 21-м. Напомним, в харьковской встрече с хорватами дебютный гол в турнире оформил еще и Додо.

Вклад Пятова. Андрей Пятов не только заработал пенальти в чужие ворота, но и выручил на 19-й минуте после удара Петковича, справился с дальним выстрелом Моро во втором тайме, ни разу за матч не ошибся в передачах (24 всего, 5 длинных).

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