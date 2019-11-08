В Кабмине обсудили причины задержки выплаты долгов шахтерам

В Кабинете министров Украины сегодня, 8 ноября, обсудили причины с задержкой выплаты долгов шахтерам и проблемы угольной отрасли. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

«Подробно рассказали премьер-министру о неотложных проблемах угольной отрасли, требующих безотлагательного решения. Алексей Гончарук анонсировал на завтра проведение специального совещания, по результатам которого средства, выделенные на выплату долга горнякам, должны как можно быстрее пройти бюрократические процедуры и дойти до непосредственных адресатов – шахтеров», – написал он.

«Задержка с выплатой долга главным образом связана с изменением наименования министерства (в сентябре Министерство энергетики и угольной промышленности совместно с Министерством энергетики и защиты окружающей среды образовали Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины), из-за чего предприятия горнодобывающей промышленности должны переписывать, утверждать новые уставы и реквизиты. Главное – премьер нас услышал», – добавил Волынец.

Напомним, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 2283 с изменениями в государственный бюджет на 2019 год, согласно которым предусмотрено выделение 1 млрд грн на финансирование государственных шахт и выплату их работникам задолженности по зарплате.

Ранее в ходе своего визита на Луганщину народный депутат Украины Ирина Верещук заявляла, что шахтерам ГП «Первомайскуголь» (Луганская обл.) выплатят долги по зарплатам до конца этой недели.

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