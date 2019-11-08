Российский депутат в Золотом: Украина требует от ОБСЕ разъяснений

Украина призывает СММ ОБСЕ разъяснить сопровождение депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева в районе Золотого (Луганская обл.) представителями миссии. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цымбалюк в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ 7 ноября в Вене, передает «Укринформ».

«Мы осуждаем незаконную поездку члена российского парламента Журавлева в оккупированную Россией часть Луганской области. Продолжается проверка того, посещал ли он участок разведения в Золотом», – сказал Цымбалюк.

Дипломат напомнил, что МИД Украины выразило решительный протест российской стороне и призвало Россию прекратить нарушать суверенитет, территориальную целостность и законодательство Украины.

«Мы призываем СММ ОБСЕ предоставить информацию относительно этой поездки, поскольку наблюдатели миссии в это время присутствовали на месте, о чем свидетельствуют видеокадры, опубликованные российской пропагандой», – заявил постоянный представитель Украины при международных организациях.

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