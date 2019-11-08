Разведение сил у Петровского и Золотого: В «Л-ДНР» сделали заявление

«Главы» «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин одновременно заявили о «зеркальных мерах» и «невозможности процесса разведения сил на новых участках» в случае появления украинской полиции и Нацгвардии на участках разведения сил и средств в районе Петровского и Золотого. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщают местные интернет-ресурсы.

В «республиках» прокомментировали слова временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора.

«Слова временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора о том, что после окончания процесса разведения в Золотом в эту зону могут войти украинские полицейские и Национальная гвардия, стоит воспринимать как вопиющую некомпетентность и переиначивание смысла Рамочного решения о разведении сил и средств», – заявил Пасечник.

«В демилитаризованной зоне не могут находиться вооруженные люди… В случае, если описанный мистером Тейлором сценарий будет реализован украинскими исполнителями, разведение на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения МГБ и МВД ЛНР», – добавил он.

Пушилин подобное заявление сделал о районе Петровского. «В случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики: МГБ и МВД. А процесс разведения на новых участках станет неосуществимым», – уверяет «глава ДНР».

Напомним, поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор отметил, что был рад увидеть собственными глазами, как проходит подготовка к разведению сил и средств в Петровском (Донецкая обл.), а также посмотреть, какая обстановка после разведения сил в Золотом-4. «Очень важным для меня является то, чтобы после того, как ВСУ покинут эту зону, сюда обязательно зашли полицейские и Нацгвардия Украины. Эти подразделения будут действительно эффективными в обеспечении безопасности в Золотом», – сказал он.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что и в Золотом, и в Петровском офицеры СЦКК находятся круглосуточно и следят за обстановкой.

Как пояснил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко, «населенный пункт с нашей стороны – это Богдановка. Он не входит в участок разведения. Петровское также не входит в участок разведения – оно занято вражеской стороной. По этому участку разведения населенных пунктов нет». Он акцентировал, что разведение сил и средств в районе Петровского не будет угрожать безопасности мирным жителям, и предположил, что, вероятнее всего, участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» не покинут свои позиции в Петровском, поскольку этот населенный пункт не попадает под участок разведения.

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