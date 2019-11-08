В Мариуполе пешеход спровоцировал тройное ДТП (Фото)

В Мариуполе на пересечении ул. Карачинской и Куинджи, в районе автовокзала, пешеход спровоцировал тройное ДТП. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

Отмечается, что ЧП произошло вечером 7 ноября. Столкнулись автомобили Ford Fiesta, Ford Probe и Kia Sorento. По предварительной информации, дорогу перебегал пьяный пешеход, и одна из машин резко затормозила. Из-за этого и произошло столкновение. На месте ДТП работали медики «скорой помощи», но, по словам очевидцев, в результате аварии никто не пострадал.

Фото: скриншот видео

Источник: www.mariupolnews.com.ua

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