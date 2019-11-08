У Путина есть два больных места: Эксперт о переговорах в Нормандском формате

Шансы, что на встрече в Нормандском формате смогут договориться об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе есть, но очень низкие. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Арестович.
«У Путина есть долгосрочные цели в отношении Украины. Два больных места у него – это контракт по газу, который заканчивается 31 декабря, и закон об особом статусе Донбасса. Судьба первого решается на газовых переговорах, судьба второго решается в Нормандском формате», – сказал он.
По его словам, то, что встреча в Нормандском формате до сих пор не состоялась, ставит под вопрос заинтересованность Кремля в решении вооруженного конфликта на Донбассе.
«Я думаю, что они (россияне, – прим. ред.) захотят согласовать эти два вопроса, увязать пакетом и навязать нам на своих условиях закон о газе с приостановкой боевых действий. Учитывая то, что украинская власть очень хочет приостановки боевых действий, скорей всего, им предложат пойти на уступки по газу. Скорей всего, такая схема будет от Москвы», – предположил Арестович.
Эксперт отметил, что, если украинские власти не захотят принимать условия Кремля на встрече в Нормандском формате, уже 6 лет применяется «стандартная процедура – греть фронт»: «Я пока не вижу, что Путин хочет решить все пакетом за полгода, тем более, что у него, как минимум до осени следующего года, есть варианты – до ввода в эксплуатацию Северного потока-2 и Южного потока».
Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требует от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. При этом в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в Нормандском формате «в условиях срочной необходимости».
Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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