В прифронтовой Авдеевке закрыли нелегальную АЗС

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) спецподразделением налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) Украины пресечена деятельность незаконной АЗС. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что на этой заправке осуществлялась реализация горюче-смазочных материалов без соответствующих разрешительных документов, а также документов о происхождении ГСМ.

«По факту обнаружения правонарушения оперативными сотрудниками ГФС описано 28 тонн горюче-смазочных материалов (бензин, дизельное топливо) на сумму 800 тыс. грн и оборудование (резервуары и горюче-раздаточные колонки) на сумму 2,7 млн грн. Всего из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 3,5 млн грн», – говорится в сообщении.

По факту выявленного правонарушения составлен административный протокол, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности». Предпринимателям грозит штрафа до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией. Административные материалы направлены в суд.

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