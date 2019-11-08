Ситуация в пунктах пропуска утром 8 ноября: Проезда ожидали 270 авто

Сегодня утром, 8 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 37,3 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9220 человек и 1115 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7290 человек и 1265 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7205 человек и 1370 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3030 человек и 710 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10525 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 270 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 35/55;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/30;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Geografiatuors»: «7:30. "Каргилл": в начале моста, льгота чуть меньше».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Людмила: «6:52. В Октябре – на середине подъема»

«Администратор»: «7:15. Октябрь – Гнутово. В Мариуполь очередь возле магазина. Туман всю дорогу из Донецка уровня "молоко"»;

Наталия: «7:40. Октябрь в Мариуполь – общая от камышей. Льгота 10 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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