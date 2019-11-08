Предприниматели Донбасса готовы к любой конкуренции, – замминистра

Украинские предприниматели с Востока страны готовы к любой конкуренции, их продукция конкурентоспособна в том числе на международном уровне. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе официальной церемонии открытия двухдневной выставки «Восток-Экспо-2019» («Схід-Експо-2019») в Киеве рассказал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, любой диалог с бизнесом с Востока страны – это вдохновение. «Когда компания из Бахмута продает продукцию в Германию – это вызывает на самом деле, даже такое удивление, что мы настолько конкурентоспособны», – отметил замминистра.

Как сообщил Тарас Качка, на выставке представлены много стендов, есть много компаний, которые работают, и своей деятельностью показывают, что мы готовы к любой конкуренции, готовы к развитию в любых условиях. «Это видно как на региональном уровне, так и на международном», – подчеркнул он.

«Я очень рад, что тут будет много контактов между бизнесом», – отметил Качка.

По его словам, благодаря активным людям развивается общество, и задача властей – помогать в этом.

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