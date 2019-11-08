Сводка из зоны ООС за 7 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 20 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения, противник применял противотанковые управляемые ракеты. В результате обстрелов один украинский военный погиб, 4-ро – получили ранения. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

у Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов, РПГ, автоматических гранатометов и противотанковых управляемых ракет;

неподалеку Водяного, что на Приазовье – из минометов калибром 82 мм, орудий БМП-1 и БМП-2, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Песок – из РПГ и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов;

у Опытного – из СПГ;

неподалеку Красногоровки – из автоматических гранатометов.

Также обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

вблизи Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

у Пивденного – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Луганского – из минометов калибром 82 мм и автоматических и станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку хутора Вольный – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

у Новолуганского – из минометов калибрами 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Майорска – из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ осуществили обстрел украинских позиций из автоматических гранатометов в районе Луганского.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие стуки 21 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 246 единиц. Под огнем оказались поселок шахты "Трудовская", Александровка, Донецкий аэропорт, Спартак и Ясиноватая на донецком направлении; поселок шахты 6/7, Доломитное и Михайловка на горловском направлении; Петровское, Украинское, Куликово, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ДНР» также уверяют, что «обстрелами в ДНР повреждены 3 дома и газопровод».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и села Нижнее Лозовое. Огонь велся из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».

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