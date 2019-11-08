В «ДНР» не подтверждают разведение сил в районе Петровского, – командующий ООС

Украинская сторона готова сегодня развести силы и средства в районе Богдановки и Петровского (Донецкая обл.), но подтверждения со стороны «ДНР» пока нет. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе брифинга в Часов Яре (Донецкая обл.) заявил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.

«Украинская сторона готова начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области», – сказал он.

По его словам, эта дата определена, исходя из соблюдения 7-дневного режима тишины на этом участке, что подтвердила в своем отчете СММ ОБСЕ.

«С противоположной стороны на это время, к сожалению, подтверждения нет, но вы все помните понедельник, 4 ноября, белую ракету – они 4 ноября были готовы, сегодня – не готовы. Выводы можно сделать однозначно», – акцентировал Кравченко.

«Напомню, что разведение сил и средств на определенных участках происходит в соответствии с Минскими соглашениями, в частности – рамочного соглашения Трехсторонней контактной группы», – добавил командующий ООС.

Он подчеркнул, что процесс разведения сил и средств может происходить только зеркально, что будут контролировать СММ ОБСЕ и украинские военные в СЦКК: «Практический процесс разведения будет проходить на протяжении 3-х дней. После этого осуществляется поиск и уничтожение минных и взрывоопасных предметов, идет демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в границах определенного участка».

Напомним, разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) было перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. После соблюдения 7-дневного режима тишины украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил и средств 8 ноября в 12:00. В «ДНР» заявили, что готовы к этому 9 ноября.

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