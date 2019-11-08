Переселенцы привезли в Киев свои истории успеха, – представительница ПРООН

Переселенцы с Донбасса имеют огромную стойкость духа, они привезли на бизнес-выставку в Киев истории успеха и свой опыт. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе официальной церемонии открытия двухдневной выставки «Восток-Экспо-2019» («Схід-Експо»-2019) рассказала заместитель постоянной представительницы ПРООН в Украине Манал Фоуани.

По ее словам, на протяжении 2-х дней состоится огромное количество встреч между представителями украинских компаний. На выставке компании представляют свои товары и услуги, будут учиться друг у друга, обмениваться опытом и знаниями. «Это событие – это демонстрация огромной стойкости духа людей с Востока со статусом внутренне перемещенных лиц. Они привезли сюда, в сердце Украины истории успеха, свой опыт», – сказала заместитель постоянной представительницы ПРООН в Украине.

По ее словам, благодаря предыдущим подобным мероприятиям, компании с Востока, которые принимали участие в таких выставках, улучшили свою результативность, расширили свои партнерские связи. Многие компании смогли расширить сеть контрактов с европейскими странами, Канадой, Индией.

Манал Фоуани выразила надежду, что это станет хорошим опытом для всех участников, и бизнес и в дальнейшем сможет показывать свою результативность.

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